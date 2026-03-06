Comunitarios de Mata Santiago protestan para exigir construcción de carretera en Bayaguana

Bayaguana, Monte Plata.– Residentes y parceleros de la comunidad de Mata Santiago, en el municipio de Bayaguana, realizaron este viernes una protesta pacífica para exigir la construcción de la carretera principal que conecta a esa comunidad rural.

La manifestación tuvo como punto de encuentro el Santuario de Bayaguana, desde donde los comunitarios reclamaron la intervención de las autoridades para resolver una problemática que, según afirman, afecta a la zona desde hace más de 25 años.

De acuerdo con los organizadores, durante ese período distintos gobiernos y dirigentes políticos han prometido la construcción de la vía, sin que hasta el momento la obra se haya materializado. Esta situación mantiene a los residentes enfrentando polvo en tiempos de sequía y lodo durante la temporada de lluvias, lo que dificulta la movilidad y el acceso a la comunidad.

Quizas te interese: Ministro Ito Bisonó deja iniciada la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de El Seibo

Los comunitarios también señalaron la contradicción de que Mata Santiago se encuentra en las proximidades del Santuario de Bayaguana, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país, que cada año recibe visitantes de distintas regiones y del extranjero.

Indicaron que las condiciones de la carretera afectan tanto a los residentes como a los productores agrícolas de la zona, quienes enfrentan dificultades para transportar sus productos hacia los mercados.

Los organizadores reiteraron que la protesta se desarrolló de manera pacífica y tuvo como objetivo llamar la atención de las autoridades, especialmente del Ministerio de Obras Públicas, para que atienda una demanda que califican como histórica para la comunidad.