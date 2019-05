La Policía profundiza las investigaciones para identificar a los cabecillas de una red que se dedica a cometer asaltos y raptos en el Distrito Nacional, y si estos tienen vínculos con los secuestros exprés perpetrados en otras provincias del país este año.

Una fuente ligada a las experticias aseguró a El Nacional que la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) analiza los archivos de casos de “secuestros exprés”, y que coteja los datos de los diferentes casos con el fin de ubicar si en los perpetrados en los últimos días hay alguien que dirija las operaciones.

“Analizamos los archivos, indagamos cada caso, buscamos a los autores para determinar si alguno de ellos dirigen esa banda de secuestros exprés”, declaró el oficial policial.

La hija del periodista Geomar García se convirtió el pasado miércoles en la noche en la cuarta víctima en apenas cinco días, del denominado secuestro exprés.

Elianny Gell el pasado miércoles fue secuestrada por tres desconocidos a eso de las 10:00 de la noche, cuando salió de la universidad y abordó un carro del transporte público en la Autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este.

La joven explicó que abordó un carro Sonata N20, blanco, con un rótulo que decía Corredor Central, en el que se desplazaban dos hombres, uno en el asiento trasero y otro en el delantero junto con el chofer.

“Me monté creyendo que era un carro de concho. Pagué, pero a menos de 100 metros me dijeron esto es un asalto. El de alante se viró y me tapó la boca mientras me decía esto es un atraco. El que iba detrás me agarró las manos y me obligó a bajar la cabeza”, narró.

Mientras los delincuentes la amenazaban, le advirtieron que iría con ellos a varios cajeros automáticos para extraer dinero en efectivo. “El de alante le daba órdenes al que iba a mi lado, un jovencito de unos 22 años, y le decía púyala. Todo el camino me amenazaba. Me preguntaron cuáles tarjetas (de crédito) tenía, y que les diera los códigos”, expresó la joven Gell, que además indicó la despojaron de su teléfono móvil y tres tarjetas de crédito.

Los desconocidos la abandonaron próximo al puente Duarte, cerca al sector Guachupita de esta capital.

Otros

El lunes pasado, dos jóvenes fueron también víctima de “secuestro exprés”, delito que se caracteriza por ser un secuestro de corta duración, donde la víctima es llevada de forma intimidatoria o bajo engaño, cuya finalidad es obtener de esta todo el dinero posible de sus cuentas bancarias o cualquier pertenencia.

La Policía por el hecho apresó a José Luis de la Cruz Rincón (el Negro), Wilfredo Alexander Valerio de los Santos (Beibi), Alexander Ortiz Carmona (Escopeta), Juan Manuel Selmo Ortiz y Enmanuel Féliz (Bebo), a quienes acusó de ser miembros de la banda que había cometido tres asaltos con dichas características entre los días 17 y 19 del presente mes.