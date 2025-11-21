La alegría en Haití por el Mundial: ¿un respiro entre tragedias?

Los haitianos aparcaron su tragedia para festejar la clasificación de su equipo en el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. ¿Durará mucho la alegría?

Será prolongado el revuelo por la sentencia del Constitucional sobre el homosexualismo en la Policía y los cuerpos armados. ¿Es para menos?

Sería importante conocer la opinión del liderazgo político sobre la legitimación de la sodomía en la Policía y los cuerpos armados. No es por nada.

El Constitucional ha ratificado que no se puede imponer prisión por injuria. Ahora está en que los tribunales acaten la sentencia. Es así.

En la zona colonial, parqueadores desafían a la Policía con la colocación de conos y objetos en tramos de calles. ¿Hasta cuándo?

Hay denuncias de que los policías que patrullan en Gaszcue extorsionan a transeúntes que caminan por la zona en la madrugada. ¿Estamos?

La publicación del archivo del pederasta Jeffrey Epstein anticipa una tormenta en la que podrían no quedar títeres con cabeza. ¿O no?

Luis Acosta (el Gallo) prepara los aguinaldos navideños como de costumbre. Dice que la tradición no se puede perder. ¿De acuerdo?