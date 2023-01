“Avatar: The Way of Water” de James Cameron fue la película más taquillera en Norteamérica por sexto fin de semana consecutivo, la primera en mantener dicho reinado desde “Avatar” de 2009.

“The Way of Water”, de Walt Disney Co., recaudó 19,7 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidos el domingo.

Su total global ahora supera 2.000 millones de dólares, colocándose como la sexta de todos los tiempos y justo por delante de “Spider-Man: No Way Home”.

The Way of Water

También te podría interesar: Secuela de «Avatar» domina otra vez taquilla norteamericana

A nivel nacional, “The Way of Water” acumula 598 millones. Hace un año, “Spider-Man: No Way Home” también encabezó la taquilla durante seis fines de semana, pero lo hizo en el transcurso de siete semanas.

Solo la original “Avatar” de Cameron se mantuvo en el número uno durante ese mismo tiempo.

Al final, “Avatar” superó las siete semanas. Antes de eso, la única película en los últimos 25 años que logró dicha hazaña fue otra película de Cameron: “Titanic” (1997) permaneció invicta durante 15 semanas.

Ventas estimadas

"Avatar..." tiene 6 semanas en primer lugar 3

Venta estimada de boletos de viernes a domingo encines de USA y Canadá, según Comscore: