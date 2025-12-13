Curiosos observa los restos de la avioneta accidentada en Angelina, Villa La Mata.

Angelina, Villa La Mata.– Una aeronave con dos tripulantes a bordo se estrelló este sábado en una finca ganadera de la comunidad Guachupita, en el poblado de Angelina, alrededor del mediodía, provocando alarma entre los residentes de la zona.

El accidente ocurrió a las 11:38 de la mañana, pocos minutos después de que la avioneta, marca Beaber RX550, color blanco, despegara del aeropuerto de fumigación arrocera de Angelina.

De acuerdo con informaciones preliminares, el piloto, identificado como Juan Manuel Ramón Rivas Viñas Caba, resultó con una herida cortante en la pierna izquierda, según el diagnóstico inicial ofrecido por paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, quienes acudieron de inmediato al lugar del hecho.

Aeropuerto agrícola desde donde despegó la avioneta que se accidentó

El copiloto, Danny Alberto Ramos Beato, salió ileso del accidente, conforme al parte policial.

Ambos sobrevivientes fueron auxiliados por brigadistas de emergencia y posteriormente trasladados a un centro médico de Fantino, donde el piloto permanece en observación, mientras que el copiloto fue despachado tras ser evaluado por un equipo de especialistas.

Trascendió que la aeronave habría presentado fallas mecánicas poco después de despegar del pequeño aeropuerto agrícola. Al intentar realizar un aterrizaje de emergencia, el piloto perdió el control de la nave, precipitándose finalmente en la finca ganadera.