Miami. (EFE).- Los puertorriqueños Bad Bunny y Anuel AA y la neoyorquina de origen dominicano Cardi B. fueron los artistas más galardonados, con tres premios cada uno, en la gala de los Premios Juventud que se entregaron ayer en Miami .

De nuevo el género urbano dominó los triunfos en la decimosexta edición de estos premios de votación popular que celebraron las tendencias actuales en cultura pop, música, digital, moda, televisión y redes sociales en la comunidad latina joven de Estados Unidos.

Así lo demuestran los premios cada uno que recibieron Bad Bunny, Anuel AA y Cardi B, que estuvieron seguidos del también reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, con dos galardones.

La edición de 2019 de Premios Juventud fue una celebración a los nuevos talentos en la música latina, en la que los números musicales algunos con una dosis de nostalgia, se mezclaron con mensajes sobre la crisis política en Puerto Rico.

Al subir al escenario a recibir el Premio Juventud al “multitasker” por su trabajo como cantante, compositor y escritor, Daddy Yankee admitió que tenía “la mente y el corazón en otra parte”.

Dirigiéndose al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, el rey del reguetón le pidió que “entregue el poder de forma pacífica y que le dé espacio a nuevos líderes” para que estos dirijan la isla de la “manera correcta”.

Otros artistas boricuas, como los reguetoneros Guaynaa y Daniel el travieso y los exponentes de trap Anuel AA y Farruko sumaron su voces a los miles de puertorriqueños que han pedido a Roselló que abandone el cargo, tras la publicación de un chat privado del Gobierno con mofas e insultos a personalidades de Puerto Rico.

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó el artista colombiano Maluma con su familia. Sus padres y hermana le entregaron el premio Agente de cambio, por la labor que hace en conjunto en la fundación Arte de los sueños.

“Lo material va y viene”, dijo Maluma visiblemente emocionado. “Cuando estás en la cima todos quieren estar contigo, pero cuando caes solo tu familia sigue a tu lado”.

El dúo mexicano Jesse & Joy recibió el mismo galardón y expresó luego en la sala de prensa su “agradecimiento” por la decisión de los premios de poner la luz en situaciones de violación a los derechos humanos y la destrucción del planeta.

Si bien la mayoría de los artistas que subieron al escenario fueron del género urbano, la bachata tradicional sonó en el Wastco

Center de Miami con una colaboración de Romeo Santos y el artista dominicano Frank Reyes.

El toque de nostalgia también estuvo a cargo del colombiano Silvestre Dangond, quien cantó, acompañado del DJ europeo Cedric Gervais, una nueva versión del vallenato de 1994 “El santo cachón”.

Además, Ángela Aguilar, Cristian Nodal y Pepe Bueno interpretaron clásicos de la música mexicana como “Volver”, “Sombras” y “Cielito lindo” acompañados por un mariachi.

Justamente Nodal ganó el premio ágave, destinado al mejor intérprete de música regional mexicana. Por su parte, la española Rosalía recibió el premio de “nuevo aquí, pero conocido en casa”.

Las argentinas Lali Expósito, Tini y Cazzu se destacaron en diferentes números musicales. Lali también compartió la conducción de la gala con los chicos de la banda CNCO y Alejandra Espinoza, presentadora de Univision, cadena que organiza estos premios.

Tini y su novio, el cantante colombiano Sebastián Yatra, debutaron en vivo su canción “Cristina” y cerraron su interpretación con un muy aplaudido beso.

Por su parte, Natti Natasha fue la única artista femenina en tener un número sola, con el estreno de su tema “Oh Daddy”.

Las últimas palabras de la noche también fueron dedicadas a Puerto Rico. Al recibir el premio a la canción más pegajosa, por el remix de “Calma”, Pedro Capó y Farruko repitieron “Ricky renuncia”.

La noche terminó con el público de pie disfrutando del popurrí de “Impaciente” y “Cuando lo olvides”, de Chencho Corleone ft Miky Woodz y RKM & Ken-Y.

Ganadores

Productor más nombrado: DJ Luian & Mambo Kingz

Artista uevo en USA, pero conocido en su país: Rosalía

Nuevo artista urbano: Amenazzy

Nueva generación mexicana: T3R Elemento

Artista que mantiene el mariachi: Christian Nodal

Artistas que salieron de un reality show y hoy son estrellas: Cardi B

Canción para el tráfico: Ella Quiere Beber’ (Remix) – Anuel AA Ft. Romeo Santos

La canción que no puedes dejar de cantar: Calma’ – Pedro Capó, Farruko

Canciones que más disfrutamos en la ducha: Secreto’ – Anuel AA & Karol G

Cantautor que está caliente: Daddy Yankee

Artista que más consumo en las redes y quiero más de ellos: Bad Bunny

Parejas que nos cautivan en las redes: Anuel AA & Karol G

Nos hacen reír con ocurrencias y sus posts: Bad Bunny

Cada día tiene más seguidores en las redes: Lunay

Influencer que domina los 3 fuertes: plataformas digitales, televisión y radio: Lele Pons

Amigos, hermanos o novios que crean contenido con frecuencia: Catherine Paiz + Austin McBroom

En honor al influencer que usa su plataforma para una buena causa: Juanpa Zurita

Creadores de contenido que nos hace reír en las redes: Danell el Travieso

Visten High Fashion para desfile en la alfombra roja: Maluma

Look personal muy urbano: Bad Bunny

Reconocen la importancia de un buen calzado: Becky G

Establecen tendencias a través de sus estilos de cabello: J Balvin

Video con bailes que no puedes dejar de imitar: Con Calma’ – Daddy Yankee Ft. Snow

Agentes de cambio: Maluma, Jesse & Joy, Alondra Toledo

Experiencia tras bastidores en la grabación de un video musical: Behind The Scenes ‘Taki Taki’ – DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B.