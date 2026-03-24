Bajan a 3% previsión de crecimiento República Dominicana

Bank of America redujo su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para la República Dominicana al 3%, ya que es probable que la recuperación sea lenta este año.

El medio estadounidense Investing recordó que, antes de este ajuste, la proyección previa del Banco se situaba en 4.2% para el año 2026. La recuperación del sector turístico es una buena noticia para el crecimiento, según Bank of America.

La entidad bancaria señala que el resto de la economía se está recuperando a un ritmo más lento.

La oportunidad para las reformas se está desvaneciendo, señaló la firma y que República Dominicana está muy expuesta a la crisis del petróleo.

indica que el Gobierno tiene margen para apoyar la economía, afirmó Bank of America. El banco central tiene menos margen para flexibilizar su política monetaria.

Bank of America no especificó el momento de la revisión del pronóstico ni proporcionó una estimación de crecimiento anterior para comparar.

Otros bancos

Mientras Bank of América es el más conservador con el referido 3%, otros bancos como el suizo UBS publicaron recientemente una previsión de entre 3.5% y 4.5%.

Esto coloca a Bank of America como la voz más pesimista del mercado financiero internacional en este momento.

En cuanto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), históricamente suele ser más conservadora en sus cifras para la región. Su proyección más reciente para el país es de un 3.6% y advierten que el consumo privado y la demanda externa (exportaciones) podrían perder fuerza, debido a un entorno global menos favorable y aranceles internacionales

Banco Mundial y FMI

Entretanto, el Banco Mundial mantiene una proyección del 4.5%, destacando que la estabilidad macroeconómica y el auge del turismo, que cerró el 2025 con cifras récord de más de 10 millones de visitantes) son los pilares que sostendrán el PIB.

El Fondo Monetario Internacional también sitúa al país en un 4.5% y resalta que, a pesar de la ralentización global, el país tiene «sólidos fundamentos» y que la inversión extranjera directa seguirá cubriendo el déficit externo.

Proyección local

En el país, el Ministerio de Hacienda, coincide con el FMI y el BM, proyectando un 4.5%. Apoya su predicción en una mayor inversión pública y la dinamización de sectores clave.

Entretanto, el Banco Central de la República Dominicana, en sus informes de principios de año, ha estimado un crecimiento de en torno al 4%.

Su visión es positiva, pero condicionada a la evolución de la geopolítica (precios del petróleo) y el impacto de eventos climáticos recientes en el sector agrícola.

Por el desatado conflicto internacional, la capacidad del país para alcanzar las metas de crecimiento de los organismos internacionales dependerá de la efectividad de las medidas de mitigación.