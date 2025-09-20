NUEVA JERSEY — El club Bameso venció este sábado 102-92 al Mauricio Báez en el partido inaugural del TBS Distrito 2025, disputado en la Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en un duelo que marcó el arranque del torneo fuera del país.

Los bamesianos, dirigidos por Julio Duquela, arrancaron con récord de 1-0, mientras que el Mauricio, bajo la conducción de Melvyn López, quedó 0-1. El triunfo de Bameso tuvo como figura principal al refuerzo estadounidense Trashon Burrell, autor de un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes, secundado por James Feldeine con 22 tantos. También se destacaron Jassel Pérez (18 puntos) e Iván Gandía (17).

Por Mauricio Báez sobresalió Juan Miguel Suero con 31 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, y su hermano Gerardo Suero aportó 26 unidades y cinco rebotes. Los refuerzos norteamericanos Tony Farmer (10 puntos y 9 rebotes) y Juguan Ligtfoot (9 puntos) completaron la producción ofensiva del elenco mauriciano.

El ministro Kelvin Cruz efectúa el saque de honor en la Prudential Center.

Primera mitad y desarrollo

Bameso se fue al descanso con ventaja 48-42. La primera mitad quedó 24-23 favorable a Villa Juana, mientras que en el segundo cuarto el conjunto del Mejoramiento Social ganó 25-18, con 15 puntos de Jassel Pérez, 11 de Burrell y nueve de Iván Gandía. Por Mauricio, Gerardo y Juan Miguel Suero sumaron 16 y 12 puntos respectivamente en esos dos períodos.

Contexto y ceremonia

El partido fue el primer choque oficial entre ambos clubes en suelo estadounidense con validez de calendario, un hito impulsado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (ABADINA) y el Comité Organizador del TBS Distrito 2025. El torneo está dedicado a Evaristo Pérez, inmortal del deporte dominicano y exjugador de la selección nacional.

El saque de honor estuvo a cargo del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien asistió acompañado de figuras como Luisín Mejía Oviedo (miembro del COI), Garibaldi Bautista (presidente del COD) y Rafael Uribe (presidente de Fedombal), entre otras autoridades deportivas y diplomáticas.

Próximos partidos

El TBS Distrito 2025 continúa este domingo en el Pabellón de Voleibol Ricardo “Gioriver” Arias, con una jornada de tres encuentros: El Millón vs. Los Prados (3:00 p.m.), San Lázaro vs. Huellas del Siglo (5:00 p.m.) y Rafael Barias vs. San Carlos (7:00 p.m.).