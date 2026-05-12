Priscila Díaz Infante, sindicada como la temida sicaria del fenecido narcotraficante Rolando Florián Féliz, se encuentra en libertad desde hace tres años bajo el dictamen de una sentencia desconocida hasta la fecha por la sociedad.

En específico, Priscila Díaz Infante salió de la cárcel con una libertad condicional el 21 de septiembre de 2023, del recinto CCR Rafey, según confirmó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). No se precisó el nombre del juez que dispuso la medida.

Se suponía que debía cumplir 30 años de cárcel por el rapto y posterior asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, hijo del exsenador reformista de la época (2002), César Augusto Féliz Matos, y, por demás, por violar la libertad condicional que en una ocasión se le concedió por razones de “salud”.

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A pesar del horrendo crimen, cometido alegadamente por instrucciones de Florián Féliz, posteriormente, el 22 de marzo de 2013, fue favorecida con una sentencia de prisión domiciliaria por razones de “salud”, por parte del juez Willys de Jesús Núñez.

Se alegó que en ese entonces se encontraba en condiciones parapléjicas, no apta para estar en la cárcel.

Sin embargo, su condición de salud no era tal, puesto que tres años después (6 de julio de 2016) fue arrestada en Jarabacoa durante una operación en una finca del sector Los Capacitos, donde fueron ocupadas cerca de 110 plantas de marihuana, en violación a la condena domiciliaria en su contra.

Díaz Infante fue condenada por el rapto y posterior asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, hijo del exsenador reformista César Augusto Féliz Matos, cumpliendo una orden del narcotraficante Rolando Florián Féliz, quien falleció durante un incidente en el centro penitenciario de Najayo Hombres, donde cumplía prisión.

Es la segunda ocasión que corre con la suerte de obtener una libertad condicional, dictada esta vez por no se sabe quién, pero sí confirmada por las autoridades de Prisiones.