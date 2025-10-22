El Banco Central dice se proyecta un déficit de cuenta corriente de 2.5 % del PIB para 2025, que sería cubierto con holgura por la inversión extranjera directa estimada en s US$ 4,800 MM.

Santo Domingo.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció la reprogramación de las actividades conmemorativas por su 78 aniversario, debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la tormenta tropical Melissa, que afecta gran parte del país.

En atención a las disposiciones del presidente Luis Abinader y a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la institución informó que la misa solemne y la presentación del informe anual sobre el desempeño de las variables macroeconómicas y las perspectivas de cierre de 2025 se celebrarán el viernes 24 de octubre.

El acto estará encabezado por el gobernador del BCRD y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdez Albizu, junto a funcionarios y representantes del sector financiero.

Durante la jornada de este miércoles, todas las dependencias del Banco Central —incluyendo la sede principal, la oficina regional, el edificio histórico, el COPRA, la Biblioteca Juan Pablo Duarte y el Museo Numismático y Filatélico— permanecerán cerradas como medida preventiva.

No obstante, el BCRD precisó que el Sistema de Pagos operará con normalidad, garantizando el flujo de las transacciones financieras a nivel nacional.

La entidad lamentó los inconvenientes que pueda causar esta decisión e informó que las labores se reanudarán el lunes 27 de octubre en su horario regular.