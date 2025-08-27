Banco Popular otorga nuevas becas a estudiantes universitarios

Con el objetivo de impulsar jóvenes hacia el futuro el Banco Popular Dominicano otorgó 32 nuevas becas universitarias a través de su programa Excelencia Popular, sumando más de 300 becados activos actualmente.

Esta iniciativa, se realiza en alianza con más de 23 instituciones académicas del país, busca facilitar el acceso a una educación superior de calidad para estudiantes de escasos recursos.

Durante la entrega de las becas, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, destacó los logros del programa, que ha beneficiado a más de 650 estudiantes en dos décadas.

Además, que la iniciativa tiene una tasa de empleabilidad del 80%, lo que demuestra su impacto en la formación de profesionales y el desarrollo del talento joven en la República Dominicana.

Paniagua resaltó que los egresados del programa se integran rápidamente al mercado laboral gracias a su formación integral, su disciplina y su liderazgo, cualidades que les permiten generar valor en sus comunidades y entornos profesionales.

En el evento también fueron reconocidos seis estudiantes egresados en 2024 con promedios académicos sobresalientes, destacándose con índices de 4.

Christopher Guerrero Lantigua, uno de los estudiantes premiados, ofreció un emotivo discurso en representación de sus compañeros, agradeciendo la oportunidad brindada.

Frank Rodríguez González, presidente del Sistema Corporativo UTESA, intervino en nombre de las instituciones académicas aliadas, subrayando el valor del programa como ejemplo de colaboración entre la academia y la empresa.

Destacó cómo esta alianza promueve el desarrollo sostenible y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con educación, trabajo decente y crecimiento económico.

Los nuevos becarios se enfocarán principalmente en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), lo que demuestra una orientación hacia las demandas del mundo digital.

Añadió que la creciente participación femenina en áreas tradicionalmente dominadas por hombres, con un 50% de las nuevas becas otorgadas a mujeres.

El programa Excelencia Popular no solo cubre el 100% de los gastos universitarios, sino que también ofrece formación complementaria, equipos informáticos, oportunidades de pasantía y, desde ahora, un componente de mentoría con colaboradores del Grupo Popular, fortaleciendo aún más el acompañamiento y el desarrollo de los estudiantes durante su formación académica.