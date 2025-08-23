Libros económicos

El vaivén de los asuntos económicos del país -en parte influido por factores internacionales pero en buena medida generado por vientos y decisiones estrictamente locales- es seguido diariamente por muchas personas, profesionales o no en la materia.

Estar al día en lo que está pasando en el territorio dominicano en el campo económico, debe ser tarea obligada de todo buen ciudadano, sobre todo de los profesionales que manejan este tipo de temas en los sectores privado y oficial.

Todos ellos se nutren con las consideraciones de escasos comentaristas y escritores económicos con que contamos, los cuales se esfuerzan por analizar seriamente los movimientos que en el presente o en el futuro inmediato tocan a individuos, empresas y al gobierno mismo.

Uno de esos comentaristas ha sido Félix Santana García, a quien por años hemos visto en los periódicos impresos y ahora digitales, abordando temas no solo económicos, sino también sociales, políticos y, en sentido general, de interés al gran público.

Con formación en el área de la contabilidad y finanzas, Santana García tiene historial de trabajo en empresas privadas, ministerio de Educación y Banco Central y de docencia en las universidades Pucmm, Ucmm, Unibe, Utesa, Uasd y Unicaribe.

Lo mencionamos porque la semana pasada hizo un gran aporte a la bibliografía nacional al presentar en uno de los salones del Teatro Nacional dos obras significativas: 1) Avatares económicos y financieros. 2014-2020 y 2) Entre pandemia y Guerra: superación fiscal y monetaria 2020-2024.

Se trata de libros bien documentados que deben tomar en manos y escudriñar especialmente los profesionales de la economía, los estudiantes universitarios de esa carrera y todos los que siguen de cerca, con ánimo positivo, la marcha de la nación.

Por: José Pimentel Muñoz

josepimentelmunoz@hotmail.com