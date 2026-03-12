Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) presentó a representantes de las entidades financieras del país los principales avances tecnológicos y de seguridad de la nueva cédula de identidad y electoral, como parte del proceso de socialización del proyecto y de adecuación de los sistemas internos del sector financiero al nuevo documento.

Durante el encuentro se explicaron las características técnicas del nuevo sistema de cedulación, que incorpora tecnologías orientadas a fortalecer la seguridad, la validación de identidad y la interoperabilidad entre instituciones públicas y privadas.

En la actividad también se detallaron los múltiples usos que tendrá el nuevo documento, entre ellos su función como identificación ciudadana, firma electrónica, documento de viaje y herramienta de autenticación biométrica, con respaldo en estándares internacionales de seguridad y criptografía.

El representante del consorcio EMDOC, Marucho Méndez, explicó que la nueva cédula contará con tarjetas en policarbonato con chip electrónico capaz de almacenar datos durante hasta 25 años, además de infraestructura de claves públicas (PKI), identidad digital para aplicaciones móviles y sistemas de grabado láser.

Indicó que el documento cumple con más de 30 normas internacionales ISO, además de estándares avanzados de seguridad criptográfica y biometría antifraude, lo que permitirá una gestión segura de certificados digitales y documentos electrónicos.

El director nacional de Cedulación de la JCE, Américo Rodríguez, señaló que la iniciativa representa un paso trascendental en la modernización del sistema de identidad dominicano.

Explicó que el nuevo documento incorpora más de 100 elementos de seguridad, además de un chip electrónico y capacidades de identidad digital que permitirán mejorar los procesos de autenticación, validación de identidad y formalización de transacciones en diversos sectores, especialmente en el financiero.

“Para las entidades financieras esto significa contar con mecanismos más robustos para verificar la identidad de sus clientes, reducir riesgos de fraude y avanzar hacia servicios digitales más ágiles y confiables”, expresó Rodríguez.

El funcionario indicó que el objetivo del encuentro también fue escuchar las perspectivas del sector financiero, identificar oportunidades de integración tecnológica y construir un ecosistema de servicios donde la identidad digital contribuya al desarrollo del país.

Asimismo, el director de Informática de la JCE, Johnny Rivera, informó que se conformará una mesa técnica con representantes del sector financiero para continuar socializando los protocolos y avances tecnológicos del proyecto.