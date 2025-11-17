El presidente también reveló que la mañana de este lunes se activó una “alerta especial” ante el llamado a una protesta general en Haití.

Santo Domingo.-República Dominicana ha intensificado su estrategia de seguridad y vigilancia ante la escalada de violencia y el deterioro institucional en Haití.

El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de la situación y está preparado para responder ante cualquier amenaza que comprometa la seguridad nacional.

El mandatario explicó que el país cuenta con información estratégica precisa gracias a la coordinación con agencias internacionales de inteligencia que operan en territorio haitiano. “Estamos al tanto de cualquier operación que pueda comprometer la seguridad del país”, aseguró.

Abinader recordó que la frontera continúa como prioridad absoluta. El ministro de Defensa dispone de información actualizada en tiempo real sobre los movimientos cercanos a los principales puntos fronterizos, donde el despliegue militar ha sido reforzado.

Como parte de las operaciones de vigilancia, un avión militar TP-75 Dulus de la Fuerza Aérea Dominicana sobrevoló este lunes sectores de Dajabón y otras zonas estratégicas.

El presidente aclaró que estos vuelos forman parte de supervisiones rutinarias que se realizan diariamente para garantizar control aéreo y prevención de incursiones.

Las Fuerzas Armadas dominicanas mantienen un protocolo especial en todos los puntos críticos de la frontera, con unidades terrestres, aéreas y equipos de apoyo táctico desplegados para anticipar cualquier intento de desestabilización derivado del conflicto haitiano.

Abinader reiteró que, a pesar del llamado a enfrentamientos hecho por grupos armados en Haití, la situación fronteriza dominicana se mantiene bajo control y en alerta permanente.