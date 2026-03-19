José Yude Michelén, presidente de MIO; Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios; Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa; y Rosario Escarpita, SVP & Managing Director para las Américas de Ría Money Transfer, durante firma de acuerdo. / Fuente externa.

Nueva York.– El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), MIO, S.A.S. y Ria Money Transfer firmaron una alianza estratégica para fortalecer y modernizar los servicios de envío y recepción de remesas, con el objetivo de impulsar la inclusión financiera y la digitalización de pagos en el país.

El acuerdo fue suscrito en la oficina de representación de Banreservas en Nueva York, en un acto encabezado por ejecutivos de las tres entidades, quienes destacaron el alcance de esta iniciativa para mejorar la experiencia de los usuarios.

La alianza integra la experiencia de Banreservas como principal entidad financiera del país, la capacidad tecnológica de MIO en soluciones digitales y la red global de Ria, uno de los mayores proveedores internacionales de remesas.

Impulso a la inclusión financiera

El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, subrayó el compromiso de la entidad con la diáspora dominicana.

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“Para el Banco de las y los dominicanos siempre será una prioridad apoyar a nuestra diáspora, que con esfuerzo y compromiso envía sus remesas al país. Este acuerdo representa un paso más en ese compromiso”, expresó.

Por su parte, el presidente de MIO, José Yude Michelén, resaltó el impacto social de la iniciativa.

José Yude Michelén, presidente de MIO; Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios; Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa; y Rosario Escarpita, SVP & Managing Director para las Américas de Ría Money Transfer. / Fuente externa.

“No hay nada más importante que acercar la bancarización a los sectores más vulnerables en igualdad de condiciones. Esta alianza permitirá que las remesas se reciban de forma más automática, eficiente y accesible para todos”, afirmó.

Mientras que Rosario Escarpita, ejecutiva de Ria Money Transfer, destacó el valor de la inclusión financiera.

“La inclusión financiera no solo fortalece la economía, también mejora la calidad de vida de las personas. Apostamos por soluciones en tiempo real, más eficientes y a menor costo para nuestros clientes”, indicó.

Transformación digital y seguridad

Las entidades explicaron que el acuerdo cumple con el marco regulatorio vigente en la República Dominicana, garantizando estándares de seguridad, transparencia y cumplimiento.

Con esta iniciativa, buscan ampliar el acceso a servicios financieros digitales, optimizar los procesos de pago y fortalecer el ecosistema de remesas, en línea con la visión de Banreservas de liderar la transformación digital del sistema financiero dominicano.