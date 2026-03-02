Santo Domingo. – El Banco de Reservas de la República Dominicana participará del 3 al 5 de marzo en la 60ª edición de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB Berlín 2026), en Alemania, donde desarrollará una agenda de reuniones con inversionistas y cadenas hoteleras para promover nuevas inversiones en el sector turístico dominicano, con énfasis en turismo de salud y proyectos sostenibles.

Durante su presencia en Messe Berlín, la entidad financiera sostendrá encuentros bilaterales orientados a presentar sus facilidades de financiamiento estructurado y el acompañamiento técnico que ofrece para proyectos hoteleros, portuarios, de turismo de salud y sostenibilidad en polos estratégicos como Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Bergantín, Punta Cana y Miches.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la participación en ITB Berlín forma parte de la estrategia de promoción internacional del país.

“La República Dominicana vive uno de los momentos más sólidos de su historia en materia de inversión y crecimiento turístico. Desde Banreservas respaldamos la visión del presidente Luis Abinader de continuar posicionando al país como destino líder del Caribe, garantizando financiamiento competitivo y acompañamiento estructurado para nuevos polos turísticos, el fortalecimiento del turismo de salud y el impulso de proyectos sostenibles”, expresó Aguilera.

La delegación del banco estará encabezada por Deyanira Pappaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos; Daniel García Archibald, vicepresidente de Programas Estratégicos; y Yamel Pimentel, gerente de Negocios Turísticos, quienes agotarán una agenda de reuniones de alto nivel con actores clave de la industria turística europea.

Como parte de su agenda en Alemania, el 2 de marzo la delegación asistirá a la celebración organizada por la Embajada de la República Dominicana con motivo del aniversario de la Independencia Nacional, actividad que contará con un concierto del maestro pianista dominicano Michael Camilo, patrocinado por Banreservas.

Asimismo, el 4 de marzo participará en el cóctel anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), gremio internacional del que la institución es miembro activo.

ITB Berlín es considerada la feria profesional líder mundial del sector turístico y reúne cada año a miles de inversionistas, cadenas hoteleras, turoperadores y autoridades gubernamentales de más de 170 países. En su edición 2025 registró cerca de 100,000 visitantes profesionales y 5,800 expositores.

Alemania representa uno de los mercados europeos estratégicos para la República Dominicana. En 2025 llegaron al país 132,081 turistas alemanes vía aérea, posicionándose entre los principales emisores y destacándose por su perfil de alto gasto promedio, lo que refuerza el potencial de expansión de la inversión turística vinculada a este mercado, especialmente en segmentos de salud y sostenibilidad.

Desde 2015, Banreservas participa de manera activa en este escenario internacional, consolidándose como socio financiero clave del desarrollo turístico sostenible del país.