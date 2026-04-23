El director de la entidad, Iván Hernández Guzmán (c), indicó que la industria tabacalera dominicana produce más de 196 millones de cigarros hechos a mano cada año.

Nueva Orleans, Estados Unidos. – El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) informó que el país mantiene su liderazgo mundial en la elaboración y exportación de cigarros premium, de acuerdo con estadísticas recientes del sector.

El director de la entidad, Iván Hernández Guzmán, indicó que la industria tabacalera dominicana produce más de 196 millones de cigarros hechos a mano cada año, la mayoría destinados a exportación hacia 148 países, con Estados Unidos como principal socio comercial.

Presencia en escenario internacional

Hernández Guzmán ofreció estos datos durante su participación en la convención de la Premium Cigar Association, denominada PCA 26: Back in the Big Easy, celebrada en el New Orleans Ernest N. Morial Convention Center, en la ciudad de Nueva Orleans.

En el evento también participaron representantes de Asociación de Productores de Cigarros de República Dominicana y de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos.

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El funcionario destacó que es la primera vez que Intabaco asiste como invitado a este encuentro internacional, considerado un espacio clave para el intercambio comercial, la promoción y el posicionamiento del tabaco dominicano ante más de 250 expositores y miles de visitantes.

Calidad que posiciona al país

Durante la convención, diversas tabacaleras dominicanas presentaron sus productos en exhibiciones que captaron la atención de compradores y especialistas, incluyendo actividades como la Noche de Cigarros Dominicanos organizada por Procigar.

Hernández Guzmán resaltó que los cigarros premium dominicanos son reconocidos a nivel mundial por su elaboración artesanal, calidad, sabor, añejamiento, variedad de capas, combustibilidad y equilibrio en su composición.

En ese contexto, señaló que el país produce variedades de tabaco como Olor Dominicano, Piloto Cubano, San Vicente, Havanensis, Criollos locales e introducidos, así como el INTABACO T-13, utilizados en la fabricación de múltiples líneas de cigarros.

Entre las principales empresas del sector figuran Tabacalera Fuente, Tabadom Holding, General Cigar Dominicana, La Aurora y La Flor Dominicana, entre otras.