Barbero que invadió casa de señora de 75 años pide RD$1.5 MM para salir

Santo Domingo.-Tras ocupar una vivienda ajena en la calle El Seibo en el sector Villa Juna en la capital, un hombre exige el pago de un millón 500 mil pesos para desalojar el inmueble, propiedad de la señora María Salomé Pérez Delgado, de 75 años de edad.

Según narró a El Nacional la señora Pérez Delgado, el hecho se produjo hace unos 20 días cundo ella viajó a España a hacerse unos chequeos médicos, y fue alertada por los vecinos quienes le dijeron que debía retornar de inmediato, ya que Raúl Feliz García, alias el Barbero de más o menos 40 años de edad, se metió a su casa y se instaló allí.

Dijo que no ha podido ni quisiera ir a la casa por miedo a la reacción de Feliz García, el cual, según le cuentan los vecinos, está muy preponte y violento.

La señora María Salomé Pérez Delgado conversa con el periodista Lázaro Medina durante una visita al periódico El Nacional. / Foto: José Francisco.

Pérez Delgado cuenta que ha vivido allí 40 años, que levantó sus dos hijos en ese lugar y dice conocer al invasor desde pequeño.

“La casa estaba sola, pero muy bien cerrada, y luego pues rompió candado, se metió como un león, nadie le puede decir nada, porque fueron los vecinos todos y le dijeron, ¿pero qué es lo está haciendo?”, contó la señora, quien enviudó hace un tiempo.

“Pero aparte de eso, no sé lo que hizo, ahí no hay nada, al menos me cuentan mis vecinos”, narra María Salomé sobre el mobiliario de la casa y otras pertenencias de valor familiar.

Doña María indicó que ya junto a su abogado José Luis Núñez sometieron una instancia para que el barbero sea citado por la Fiscalía. Foto/José Francisco.

Cuenta que una de las cosas que más lamenta es la pérdida de sus objetos familiares, como álbum de las fotos con sus hijos, quienes viven en España y no han podido venir por temor.

“Lo que pasa es que ellos tienen sus trabajos. Mis hijos me llaman todos los días me dan mucho apoyo”, cuenta.

“Yo no me he atrevido a acercarme, porque me dicen los vecinos que está muy violento, que yo no tengo casa (dice el barbero) y que yo tengo que darle un millón 500 mil pesos, eso me lo han dicho, porque yo no me atreví, tenía miedo, se ha entrado como un león ahí”, explicó angustiada la señora.

Dice que la razón que no le ha permitido acercarse y enfrentar al invasor, es porque noche muchas cosas de él, de hechos delictivos.

“No me he atrevido, como yo sé tantas cosas de él, de sus arrastres, antecedentes con la Policía”, dice y agrega que “Yo confío en que la justicia haga su trabajo”.

Indicó que ya junto a su abogado José Luis Núñez sometieron una instancia para que el barbero sea citado por la Fiscalía.

Doña María Salomé dijo al periodista Lázaro Medina que actualmente se encuentra viviendo en casa de un hermano suyo, pero que anhela regresar a su casa. Foto: José Francisco.

“Yo no duermo, estoy nerviosa, dolor de cabeza. Estoy descontrolada completamente por el impacto que me ha generado está situación”, expresó.

Doña María Salomé dijo que actualmente se encuentra viviendo en casa de un hermano suyo, pero que anhela regresar a su casa.