Basket distrital será en Palacio de Voleibol

La remodelación a la cual está siendo sometido el Palacio de Voleibol Ricardo Georiber Arias estará lista para mediados de septiembre.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, ingeniero Carlos Bonilla, reveló a El Nacional que se le pidió acelerar los trabajos en dicha instalación para el montaje del venidero Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrital).

Dicha información despeja toda incertidumbre sobre en dónde sería efectuado el tradicional torneo distrital.

Bonilla dio a conocer además, que pese a los trabajos acelerados que se realizan en la casa del voleibol, el sistema de climatización no podrá estar listo para septiembre, señalando que los trabajos para el funcionamiento del aire acondicionado estarán completos en diciembre.

Esto abre la posibilidad a que los organizadores del TBS Distrital tengan que alquilar un sistema de climatización durante el torneo.