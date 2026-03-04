Fotografía del Día

Basura en el Ozama

Por
Basura en el Ozama// Jorge González

Una  montaña de basura fue captada hoy en   la orilla oriental del río Ozama en el sector El Dique, en Santo Domingo Este,  es una  evidencia  de la falta de conciencia de una parte de  la ciudadanía y la incapacidad de la alcaldía de mantener el entorno limpio.

No bastan los tímidos esfuerzos de las autoridades  para limpiar la zona, porque  también es importante que los lugareños dejen de ensuciar.  La falta de recogida de desechos es además un problema de educación. ¿En qué momento olvidamos que este río es parte de nuestro hogar?

