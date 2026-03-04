Basura en el Ozama

Una montaña de basura fue captada hoy en la orilla oriental del río Ozama en el sector El Dique, en Santo Domingo Este, es una evidencia de la falta de conciencia de una parte de la ciudadanía y la incapacidad de la alcaldía de mantener el entorno limpio.

No bastan los tímidos esfuerzos de las autoridades para limpiar la zona, porque también es importante que los lugareños dejen de ensuciar. La falta de recogida de desechos es además un problema de educación. ¿En qué momento olvidamos que este río es parte de nuestro hogar?