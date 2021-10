Bates de Boston: ¡Pura Dinamita!

Boston.- Un juego después de que J.D. Martínez y Rafael Devers batearon cada uno un grand slam temprano en Houston, Kyle Schwarber bateó un lanzamiento de 3-0 en la segunda entrada a 430 pies hacia la tribuna del jardín derecho en Fenway. Boston es el primer equipo con tres slams en una serie de postemporada.

Los Medias Rojas están destruyendo la pelota en esta serie y sus 20 jonrones en esta postemporada los unen con el club de Houston 2004 con la mayor cantidad de un equipo en los primeros ocho juegos de una carrera de playoffs.

«Eso me dio dolor de cabeza, y me encantó», dijo Schwarber sobre los rugidos ensordecedores cuando rodeó las bases. «Me encantó cada segundo. Como dije, esto es para lo que vives, ¿verdad? Esto es».

»Electrizante. Es increíble», dijo el jardinero Alex Verdugo. “Puedes hacer un gran swing y conseguir cuatro carreras en una sola jugada, es enorme.

»Es una de las mejores jugadas del béisbol, hombre. Si permites un grand slam, te cuesta mucho», agregó. »Y simplemente seguir pisándoles el cuello y añadiendo presión, es enorme».

Martínez y Devers volvieron a pegar jonrones cada uno, Christian Arroyo también conectó uno, y Kike Hernández tuvo dos hits más para Boston, que abrió ventaja de 9-0 y se deslizó hacia la victoria en juegos consecutivos. «Es realmente especial», dijo Arroyo. «Es solo uno de esos momentos que nunca vas a olvidar, y estás en esta plataforma donde realmente no sabes qué hacer. Te desmayas por un segundo».

JUEGOS DE HOY

Liga Nacional

Atlanta Vs. Los Angeles, 5:08 PM., Charlie Morton vs Walker Buehler

Liga Americana

Houston Vs. Boston, 8:08 PM.

Zack Greinke vs Nick Pivetta