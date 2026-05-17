La ofensiva de los dominicanos se la lució este domingo Foto generada por IA.

La ofensiva de los dominicanos se la lució este domingo en la jornada de las Grandes Ligas; los bates tronaron en distintos escenarios para sellar una jornada de puro impacto.

El campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, ratificó su condición de jugador electrizante aldespachar su cuadrangular número 11 de la temporada. Con este palo, «La Cocoa» se mantiene como la bujía ofensiva de su equipo.

Asimismo, Ángel Martínez continúa viviendo un momento de gracia; este domingo envió la pelota a las gradas para registrar su noveno jonrón de la campaña, impulsando dos carreras clave en el triunfo de los Guardianes de Cleveland 10-3 sobre los Rojos.

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Mientras tanto, Junior Caminero se hizo notar desde la primera entrada del encuentro; el antesalista conectó su cuadrangular número 12 de la campaña, un largo batazo solitario por el jardín izquierdo que dejó clara la contundencia de su swing.

En esa misma línea, el primera base Vladimir Guerrero Jr. disparó su jonrón número tres de la temporada.

El inicialista anotó e impulsó, contribuyendo a la victoria de los Azulejos de Toronto con marcador de 4-1 sobre los Tigres de Detroit.

Por su parte, la consistencia de José Ramírez volvió a quedar de manifiesto en la cartelera dominical. El antesalista de Cleveland aportó a la fiesta de batazos con su séptimo cuadrangular del año: una conexión de dos carreras.

Dominicanos con jonrones en esta temporada

Entre paréntesis total de jonrones de por vida.



– Junior Caminero TBR 12 (64)

– Elly De La Cruz CIN 11 (71)

– Oneil Cruz PIT 10 (70)

– Ángel Martínez CLE 9 (23)

– José Ramírez CLE 7 (292)

– Julio Rodríguez SEA 7 (119)

– Manny Machado SDP 6 (375)

– Juan Soto NYM 6 (250)

– Samuel Basallo BAL 6 (10)

– Marcell Ozuna PIT 5 (301)

– Rafael Devers SFG 5 (240)

– Teóscar Hernández LAD 5 (222)

– Gary Sánchez MIL 5 (194)

– Ketel Marte ARI 5 (176)

– Ramón Laureano SDP 5 (111)

– Jesús Sánchez TOR 5 (78)

– Amed Rosario NYY 4 (73)

– Otto López MIA 4 (25)

– Vladimir Guerrero Jr. TOR 3 (186)

– Willy Adames SFG 3 (183)

– Luis García Jr. WSH 3 (61)

– Miguel Andújar SDP 3 (56)

– Austin Wells NYY 3 (41)

– Ezequiel Durán TEX 3 (25)

– Yainer Díaz HOU 2 (61)

– Leody Taveras BAL 2 (43)

– Geraldo Perdomo ARI 2 (36)

– Jorge Mateo ATL 2 (32)

– Wenceel Pérez DET 2 (24)

– Agustín Ramírez MIA 2 (23)

– Esteury Ruiz MIA (2-10)

– José Tena WSH 2 (5)

– Jorge Polanco NYM 1 (155)

– Santiago Espinal LAD 1 (21)

– Jasson Domínguez NYY 1 (17)

– Heriberto Hernández MIA 1 (11)

– Ronny Mauricio NYM 1 (9)

– José Fermín STL 1 (2)

– Félix Reyes PHI 1 (1)

– Rodolfo Durán SDP 1 (1)



Datos Héctor Gómez