BC canaliza $20 mil millones a mipymes

El gobernador del Banco Central anunció que por disposición de la Junta Monetaria, se adoptaron dos medidas que permitirán la canalización de más de 20 mil millones de pesos para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El licenciado Héctor Valdez Albizu, dijo que con estas facilidades junto al resto de facilidades monetarias que han sido anunciadas en el último mes, “incrementan la provisión de liquidez en moneda nacional que el Banco Central ha puesto a disposición del sistema financiero para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía a un monto superior a los RD$100 mil millones”.

Las dos medidas anunciadas por Valdez Albizu son habilitar una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta RD$15 mil millones para ser canalizados al financiamiento de las Mipymes y otros microcréditos, a través del Banco de Reservas y del resto las entidades de intermediación financiera que estén interesados en acceder a esta facilidad.

Dijo que las entidades financieras accederán a estos recursos por un plazo de 1 año, a una tasa de interés de 3.50%, utilizando como garantía los títulos de deuda pública y los del Banco Central.

“El objetivo de esta medida es que las entidades financieras canalicen estos fondos para préstamos a las Mipymes y a las entidades financieras y programas especializados en el financiamiento a este segmento (como ADOPEM, ADEMI, BANFONDESA, Banco Agrícola, Banca Solidaria, Promipyme, Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario, entre otros) a una tasa de interés no mayor de 8.0% anual”, dijo.

Valdez Albizu señaló que es importante destacar que estos financiamientos tendrían un tratamiento regulatorio especial, siendo clasificados con categoría de riesgo A, con cero provisiones y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia por un período de un año.

La segunda medida es que en adición a la anterior la Junta Monetaria ha autorizado la liberación de unos RD$5,681 millones del encaje legal (equivalente a 0.5% del encaje legal) para el refinanciamiento y consolidación de préstamos a Mipymes y microcréditos, así como para la canalización de financiamiento de mediano plazo para las empresas de este sector a través de todas las entidades financieras.

“Se debe señalar que, también estos préstamos tendrán una tasa de interés no mayor a 8% anual”, dijo.

El gobernador del Banco Central dijo que las medidas adoptadas a favor de las mipymes, se deben “en primer lugar, conscientes de su importancia para el desarrollo económico”.

Las medidas adoptadas están “orientadas a mejorar el flujo de caja y las condiciones financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con el objetivo de preservar empleos y la continuidad de sus funciones, a través de una mayor canalización de crédito y programas de refinanciamiento a condiciones más favorables”

Destacó que a la fecha “ya se han canalizado recursos en moneda nacional por unos de RD$41 mil millones, contribuyendo a que se mantengan condiciones monetarias favorables y a sostener el dinamismo del crédito privado, que muestra un crecimiento interanual superior al 12.0% a la última fecha disponible de abril”.

En lo relacionado con el flujo adecuado de divisas a la economía “se ha decidido reducir la tasa de interés de los Repos en moneda extranjera de 1.80% a 0.90% anual”.

“De esta forma, las entidades de intermediación financiera podrán acceder a un menor costo a los US$400 millones que están disponibles a través de esta facilidad, por un plazo de 90 días, pudiendo renovarse mientras persistan las condiciones adversas generadas por el coronavirus, utilizando como garantía títulos de deuda pública denominados en dólares”, indicó.

Es importante reiterarles, que con esta ventanilla de Repos y con la liberación anunciada anteriormente de US$222 millones del encaje legal en moneda extranjera, se está poniendo a disposición de las entidades financieras más de U$622 millones.