RD y Haití acuerdan reabrir el espacio aéreo a partir de mayo de 2026

Santo Domingo.– Las autoridades de República Dominicana y Haití acordaron este viernes reabrir el espacio aéreo entre ambos países a partir de mayo de 2026, como parte de los esfuerzos para restablecer y fortalecer sus relaciones bilaterales.

El acuerdo se alcanzó durante un encuentro celebrado en el Parque Industrial Codevi, en la zona fronteriza, donde participaron delegaciones encabezadas por el canciller dominicano Roberto Álvarez y la ministra de Asuntos Exteriores de Haití, Raina Forbin.

Conectividad y dinamización económica

La reapertura permitirá retomar los vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano y distintas terminales dominicanas, facilitando el movimiento de personas y promoviendo el intercambio comercial entre ambas naciones.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa busca impulsar los vínculos económicos y sociales, en un contexto regional donde la cooperación resulta clave.

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Diálogo sobre temas clave Durante la reunión, ambas delegaciones sostuvieron conversaciones calificadas como abiertas y constructivas, abordando temas prioritarios como la seguridad fronteriza, el control migratorio y el comercio bilateral. El encuentro se enmarca en los compromisos asumidos en la declaración conjunta firmada el 10 de enero de 2021 en Elías Piña por el presidente Luis Abinader y el entonces mandatario haitiano Jovenel Moïse , la cual establece una hoja de ruta para la relación entre ambos países.

Respaldo internacional

Las delegaciones también valoraron el apoyo de la comunidad internacional en los esfuerzos por estabilizar Haití, destacando el papel de la Organización de las Naciones Unidas y de la Fuerza de Represión de Pandillas en la búsqueda de seguridad y paz en ese país.

Compromiso de continuidad

En el encuentro participaron además funcionarios de alto nivel de ambas naciones, quienes coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y continuar el diálogo como mecanismo principal para abordar los desafíos comunes.