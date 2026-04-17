Santo Domingo.– Un incidente se registró este viernes en la carretera Duarte Vieja, en el sector de Herrera, cuando una pared colapsó de manera repentina, impactando a un hombre y a un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar .

El hecho quedó captado en video por la cámara de un automóvil que se trasladaba en el el lugar, se observa el momento en que la estructura cede y cae sobre la vía.

El material audiovisual fue recibido a través de una denuncia de un usuario.

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El vehículo afectado estaba parqueado al momento del suceso, mientras que el hombre alcanzado por los escombros iba caminando.

Hasta el momento no se ha confirmado la condición del señor afectado.