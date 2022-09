Becky G, la cantante que prefiere «romper esquemas»

Madrid.- Con una agenda repleta de citas y triunfando en las listas mundiales de reproducción, la cantante estadounidense Becky G sigue rompiendo esquemas con su nuevo éxito “Amantes” con el español Daviles De Novelda, una canción que mezcla la bachata de la primera con los sonidos de flamenco y rap del segundo.

Esta canción es la primera bachata de la artista, que demuestra tanto como solista como en colaboraciones que no hay reto musical que se le resista porque ha evitado encasillarse desde que comenzó su carrera, según cuenta en una entrevista con EFE durante su visita a España para participar en el festival Distrito Urbano.

“Siento que nací para romper esquemas y para demostrar que, como mujer y como artista, soy capaz de ofrecer mucho más de aquello en lo que se me encasilla. Mezclar, cambiar, elevar, crear distintos estilos es divertido para mí y creo que en ese proceso he roto muchos esquemas”, explica la artista, que está grabando en España el videoclip junto al cantante español.

Al igual que ha pasado con sus últimas canciones, al poco tiempo de que Becky G y De Novelda publicaran “Amantes”, el sencillo se hizo viral y en pocos días logró ser un éxito. “La verdad es que estoy muy agradecida a mis fans, no me acostumbro a que eso pase porque yo hago música porque disfruto”, reconoce.

Con tan solo 25 años, la cantante estadounidense de raíces mexicanas se ha convertido en una de las artistas del género urbano más consagradas de la industria musical. Así lo reflejan sus once nominaciones de los premios Latin Billboards que se entregan el 29 de septiembre en Miami (EEUU) y sus cuatro nominaciones a los premios Latin Grammy del 18 de noviembre en Las Vegas.

“Me siento super agradecida, la verdad. Se siente muy bonito el poder saber que la industria, mis colegas y otros artistas me apoyan y reconocen el trabajo. Aunque, de verdad, quiero agradecer todas estas nominaciones y todo esto tan bonito que me está pasando a mis fans, porque sin ellos yo no estaría aquí, así que son ellos los que están nominados”, comenta. Pase lo que pase esas dos noches de premios, ella ya se siente ganadora, apostilla.

Explorar sus orígenes

Aunque ahora la cantante confiesa que está centrada en nuevas colaboraciones y terminar algunos conciertos que tenía pendientes, también se encuentra trabajando en un proyecto “muy personal e importante” sobre sus orígenes.

“Aunque empecé cantando música urbana y reguetón y ese sea el género en el que más me muevo, mi sueño siempre ha sido cantar algo relacionado con mis raíces mexicanas, algo más tradicional, juntarme con un mariachi o algún cantante mexicano. Ahora estoy trabajando en este proyecto -adelanta-, que espero que vea la luz el próximo año”.

Sin embargo, reconoce que no quiere meterle mucha prisa al proyecto ya que es un disco “muy especial”, que estaría dedicado a sus abuelos –“yo no estaría aquí si no fuera por ellos”, señala- y por eso prefiere cocinarlo a fuego lento.