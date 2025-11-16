Béisbol dominicano se reanuda este lunes: Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey se enfrentan

Santo Domingo.- El torneo de béisbol dominicano se reanuda este lunes en una jornada que tendrá como partido más importante el choque entre Águilas Cibaeñas y Tigres de Licey, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

La importancia de este duelo no solo radica en la posición que ocupa cada uno de estos dos conjuntos en la tabla, sino en la rivalidad de ambas novenas, las mas ganadoras en la pelota local.

Licey se encuentra en la parte baja de la tabla, a siete juegos de las Águilas, pero, sin duda, este partido podría jugarse a casa llena, si el clima lo permite.

La serie particular entre ambos conjuntos la dominan las Águilas 3-1

Las cuyayas tienen un récord impresionante de 14 victorias y tres derrotas, y se ubican en la primera posición tras haberse disputado 16 jornadas del torneo dominicano.

Más partidos

La cartelera de este lunes la completan Estrellas contra Gigantes del Cibao, en el Julián Javier, en la nordestana San Francisco de Macorís, y Leones del Escogido contra Toros del Este, en el Francisco Micheli, en La Romana (este).

Tabla de posiciones

Los Toros se ubican en el segundo escalón de la tabla con 9 y 9, seguidos por Licey, tercero en el encasillado con 8 y 10.

El cuarto puesto lo ocupan las Estrellas con 9 y 12, mientras Escogido se ubica quinto, con 8 y 11.

El último puesto de la tabla lo ocupan los Gigantes, con marca de siete triunfos y diez derrotas.