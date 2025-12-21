Licey, Escogido, Estrellas y Gigantes libran este domingo duelos claves en  béisbol dominicano

Santo Domingo.- Los conjuntos Tigres de Licey, Leones del Escogido, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao tienen este domingo un serio compromiso en su lucha por avanzar a la semifinal del campeonato de béisbol dominicano.

Licey y Gigantes están a solo medio juego del cuarto puesto, que ocupan Estrellas Orientales y Leones del Escogido, faltando pocos partidos para completar el calendario de la serie regular del béisbol local.

Estrellas y Escogido comparten el tercer escalón de la tabla, con 22 victorias y 26 derrotas.

De su lado, Licey y Gigantes registran marca de 21 triunfos y 26 reveses, a medio juego del cuarto escalón.

Licey visita este domingo a los Toros del Este, a los que derrotó, la víspera, con pizarra 7-3, Dicho encuentro iniciará a las 5:00 de la tarde, en el estadio Francisco Micheli, en La Romana.

Los Toros ya obtuvieron su boleto a la siguiente ronda del campeonato dominicano.

Mientras, Las Estrellas se miden a las Águilas Cibaeñas, ya clasificadas con 31 y 16, en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros, en el norte. Ese duelo inicia a las 4:00 de la tarde.

Las Águilas vencieron 4-3 a las Estrellas, el sábado, por lo que este domingo buscarán la revancha.

El otro duelo de la jornada enfrenta a Gigantes y Escogido, en el parque Quisqueya Juan Marichal, en la capital dominicana.

Los cuatro equipos que logren avanzar a la semifinal jugarán una serie de 18 partidos para elegir los dos conjuntos que disputarán la corona, en poder del Escogido.