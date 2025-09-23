Distrito Nacional. – El Banco BHD anunció este martes las diez mujeres seleccionadas para la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, un reconocimiento anual que honra a dominicanas cuyas iniciativas impactan de manera positiva en sus comunidades y en la sociedad.

BHD anuncia seleccionadas

Las galardonadas de este año son: Delba Josefina Suero (Montecristi), Cándida Mercedes Castillo Reyes (Santiago Rodríguez), Nellys Margarita Heredia Agramonte (Azua), Norma Isabel Almonte Victoria y Xenia Anacaona Gell de Álvarez (Santiago), Herminia del Pilar Perelló (Judith) y María Estefani Zapata Mejía (Baní), Francisca Arisleyda Beard de Burgos (Puerto Plata), así como Teresa Dhamelisse Then Vanderhorst, Janely Mercedes Paulino Madera y Norka Margarita Díaz Velázquez (Santo Domingo). También se otorgará un homenaje especial.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, destacó que este galardón “ha evolucionado hasta convertirse más que en un premio, en un programa de desarrollo de la mujer”, y recordó que en sus diez ediciones se han visibilizado más de cien historias de mujeres que con valentía y perseverancia han transformado sus comunidades.

Las iniciativas de las seleccionadas este 2025 abarcan áreas como salud, género, inclusión, emprendimiento, cultura y acción social, y fueron evaluadas por un jurado integrado por Huchi Lora, María Amalia León, Oscar Villanueva, Soledad Álvarez, Steven Puig y el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la PUCMM.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el domingo 23 de noviembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito y será transmitida por Color Visión, canal 9.

Reconocimiento y premios

Desde su creación en 2014, el Premio Mujeres que Cambian el Mundo ha distinguido a más de cien mujeres en todo el país, ofreciéndoles programas de acompañamiento, asesoría y formación.

Este año, la ganadora del primer lugar recibirá un millón de pesos; el segundo y tercer lugar, quinientos mil pesos cada uno, mientras que las demás seleccionadas obtendrán trescientos mil pesos cada una.

En marzo pasado, el BHD amplió su compromiso con las galardonadas al lanzar el programa Mujeres Líderes, diseñado especialmente para fortalecer el impacto de las iniciativas de las premiadas.

El premio forma parte de la estrategia de sostenibilidad y de género que el Banco BHD implementa desde 2015.