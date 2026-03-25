Biannyi Kasmar representará a República Dominicana en Mrs. International 2026

Santo Domingo.– Fue presentada oficialmente Biannyi Kasmar como Mrs. República Dominicana International 2026, título con el que representará al país en el certamen Mrs. International 2026, a celebrarse del 21 al 24 de julio en Chicago, Illinois.

BEl anuncio se realizó durante un encuentro con medios de comunicación en Cava Alta, Salón Albariño, donde se llevó a cabo su coronación simbólica, con la presencia de periodistas, figuras de la comunicación, influencers, así como familiares y allegados.

Biannyi Kasmar participará en el certamen internacional mientras desarrolla iniciativas enfocadas en el acompañamiento, la educación y el acceso a recursos para mujeres en situación de vulnerabilidad, en especial víctimas de violencia doméstica.

Su plataforma está vinculada a la labor que encabeza en la Fundación SOS Mujer Extraordinaria, organización sin fines de lucro fundada en 2021, dedicada a brindar apoyo integral a mujeres en contextos de vulnerabilidad mediante programas de fortalecimiento emocional, formación y liderazgo.

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En 2022, la entidad desarrolló la campaña “No me Pegues en Nombre del Amor”, con la que impactó a más de 1,500 mujeres entre 2022 y 2023, según datos ofrecidos durante la actividad.

“Esta corona representa una responsabilidad de visibilizar, apoyar y empoderar a mujeres que necesitan reconstruir sus vidas”, expresó Kasmar.

La representante dominicana es empresaria y psicóloga, con formación en Administración de Empresas y Psicología, y actualmente cursa una maestría en Trabajo Social con especialización en trauma y violencia.

El certamen Mrs. International reconoce a mujeres casadas entre 21 y 56 años por su liderazgo, trayectoria y compromiso social, y evalúa entrevista personal, presentación en traje de gala, presentación deportiva y el impacto de la plataforma social de cada participante.