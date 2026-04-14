¿Romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi?

California.- El festival Coachella volvió a reunir este fin de semana a figuras de la música y el entretenimiento, en un ambiente donde los conciertos conviven con la atención mediática y los comentarios en redes sociales.

En ese contexto, Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos coincidiendo en distintas actividades del evento, lo que generó especulaciones entre seguidores y medios de espectáculos. Aunque no hay imágenes concluyentes ni confirmación oficial, algunos reportes señalan que compartieron también en un encuentro privado posterior a uno de los conciertos.

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Uno de los momentos más comentados del festival fue la presentación de Justin Bieber, que reunió a varias celebridades entre el público. En ese mismo ambiente, también fueron vistos Timothée Chalamet junto a Kylie Jenner, reflejando el perfil mediático que caracteriza al evento. Los rumores sobre Kendall Jenner y Jacob Elordi han cobrado fuerza en redes, en parte porque no es la primera vez que coinciden públicamente. Ambos ya habían sido vistos conversando en la Vanity Fair Oscar Party celebrada en marzo, lo que ha alimentado la curiosidad sobre su relación.

A esto se suma el momento personal de ambos. Elordi ha sido vinculado recientemente con la influencer Olivia Jade, mientras que Kendall Jenner se mantiene soltera tras su relación con Bad Bunny.

Por ahora, no hay confirmación sobre un posible vínculo más allá de estos encuentros. Como suele ocurrir en Coachella, el evento vuelve a ser escenario tanto de grandes presentaciones musicales como de historias que rápidamente se convierten en tema de conversación.