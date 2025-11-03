Nueva York.– El prolongado conflicto legal entre el actor y director Justin Baldoni y la actriz Blake Lively llegó a su fin en la corte federal de Nueva York, luego de que el juez Lewis Liman desestimara de manera definitiva la contrademanda por 400 millones de dólares presentada por Baldoni contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane.

La resolución judicial establece que Baldoni y su equipo de Wayfarer Studios no realizaron una nueva presentación del caso dentro del plazo estipulado, lo que provocó que la demanda quedara archivada de forma permanente. Con esto, el tribunal cierra uno de los enfrentamientos legales más sonados del último año en la industria del entretenimiento.

Acusaciones desestimadas



Baldoni había acusado a Lively y a su entorno de difamación, extorsión e invasión a la privacidad, tras las denuncias que la actriz hiciera en su contra por conducta inapropiada durante el rodaje del filme Romper el círculo. Sin embargo, el juez determinó que las declaraciones de Lively estaban protegidas por el privilegio de litigio, al haberse realizado en el marco de un proceso formal ante las autoridades.

Asimismo, Ryan Reynolds y Leslie Sloane fueron eximidos de responsabilidad, al no encontrarse evidencia de que difundieran información falsa o malintencionada. El tribunal también concluyó que los medios que publicaron la noticia, como The New York Times, actuaron conforme al derecho a la información.

Reacciones tras el fallo judicial



El equipo legal de Lively calificó la decisión como una “victoria total”, señalando que la demanda de Baldoni fue “una farsa desde el inicio”. En declaraciones a People, los abogados destacaron que la corte “reconoció claramente el intento de desacreditar” a la actriz.

Por su parte, Lively compartió en redes sociales un mensaje de reflexión sobre el impacto emocional del proceso:

“Como muchas personas, he sentido el peso de una demanda retaliatoria, diseñada para intimidar y silenciar”.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, expresó su desacuerdo con el veredicto, calificándolo de “previsible pero injusto”, y sostuvo que su cliente mantiene su posición de que las acusaciones son “falsas e infundadas”.

El juicio principal sigue en marcha en California



Aunque este fallo cierra el proceso en Nueva York, el juicio principal iniciado por Lively continúa en los tribunales de California, donde se evaluarán las acusaciones originales de la actriz. La audiencia final está programada para marzo de 2026, fecha en la que se determinará si las imputaciones contra Baldoni prosperan o no ante la justicia.