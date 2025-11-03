Santo Domingo.– A partir de hoy lunes está disponible la venta general de boletos para el esperado concierto de Ed Sheeran en la República Dominicana, con precios desde RD$2,436 pesos, a través de la plataforma www.tuboleta.com.do

El artista británico se presentará el sábado 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya, en un espectáculo que promete ser uno de los más importantes del año y que estará abierto para todo público. Todas las tarjetas, de cualquier banco son válidas para la compra de sus boletos.

Tras agotar las etapas de preventa, el público dominicano ya puede adquirir sus entradas con cualquier método de pago disponible.

a presentación forma parte de la nueva gira internacional del artista, que llega después del éxito mundial de su «Mathematics Tour», una serie de conciertos que rompió récords de asistencia en distintos continentes durante tres años consecutivos.

Ed Sheeran ofrecerá una experiencia en vivo completamente renovada

En esta nueva gira, Ed Sheeran ofrecerá una experiencia en vivo completamente renovada, con un nuevo diseño de escenario y un repertorio que combina sus grandes éxitos con canciones de su más reciente producción discográfica, Play.

El álbum Play debutó en el puesto número uno de las listas en países como Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.

Recientemente, Sheeran lanzó además Play – The Remixes EP, una producción que incluye colaboraciones con artistas destacados del sur de Asia como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

Con una trayectoria que lo consolida como uno de los cantautores más influyentes de su generación, Ed Sheeran se prepara para reencontrarse con su público dominicano en una noche que promete ser inolvidable.

Boletos disponibles en: www.tuboleta.com.do