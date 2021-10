Bomba alcanza mezquita en Kabul, varios civiles muertos

Afganistán (AP).- Una bomba explotó en la entrada de una mezquita en la capital afgana el domingo y dejó un «número de civiles muertos», dijo un portavoz talibán.

La bomba apuntó a la extensa mezquita de Eidgah en Kabul, donde se estaba llevando a cabo un servicio conmemorativo para la madre del portavoz talibán Zabihullah Mujahid, quien luego tuiteó que el ataque se había cobrado la vida de civiles.

Los combatientes talibanes no resultaron heridos en el ataque, dijo el portavoz talibán Bilal Karimi a Associated Press. Los muertos en el ataque eran civiles frente a la puerta de la mezquita. No proporcionó una cifra del número de muertos y dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

La ONG de emergencia, un hospital financiado por Italia en Kabul, tuiteó que había recibido a cuatro personas heridas en la explosión.

El área alrededor de la mezquita fue acordonada por los talibanes, quienes mantuvieron una fuerte presencia de seguridad.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque. Sin embargo, desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán a mediados de agosto, los ataques de los militantes del grupo Estado Islámico contra ellos han aumentado. El aumento ha planteado la posibilidad de un conflicto más amplio entre los dos grupos extremistas.

EI mantiene una fuerte presencia en la provincia oriental de Nangarhar y considera a los talibanes un enemigo. EI ha denunciado varios ataques contra los talibanes, incluidos varios asesinatos en la capital provincial de Jalalabad.

Los ataques en Kabul han sido raros hasta ahora, pero en las últimas semanas el EI ha mostrado señales de que está expandiendo su presencia más allá del este y más cerca de la capital. El viernes, los combatientes talibanes asaltaron un escondite del EI al norte de Kabul, en la provincia de Parwan. La redada se produjo después de que una bomba de ISIS al costado de la carretera hiriera a cuatro combatientes talibanes en la zona.