Pakistán bombardea Kabul y declara entrar en «guerra abierta» con Afganistán

Islamabad. – El Gobierno de Pakistán aseguró que bombardeó Kabul en la madrugada de este viernes y declaró entrar en una «guerra abierta» con Afganistán, en lo que representa el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder.

El portavoz del primer ministro para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, informó que los contraataques pakistaníes alcanzaron «objetivos militares» en Kabul, Paktia y Kandahar.

Por su parte, el portavoz principal de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó los bombardeos sobre la capital afgana y afirmó que no se han registrado víctimas. «El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia», escribió en X.

Mujahid añadió que Afganistán ejecutó «importantes operaciones de retaliación» contra posiciones militares paquistaníes en Kandahar y Helmand.

Las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde el jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera, tras una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand, cinco días después de incursiones aéreas paquistaníes.

Según Zaidi, los ataques de Pakistán han dejado 133 talibanes muertos y más de 200 heridos. Además, Islamabad reportó la destrucción de 27 puestos afganos y la captura de otros 9.

«La paciencia se ha acabado»

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, afirmó también en X: «Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros».

Asif sostuvo que Pakistán intentó mantener la normalidad mediante gestiones diplomáticas directas y con países aliados, pero acusó a los talibanes de actuar como representantes de India.

Horas antes, el Gobierno talibán había dado por concluida su ofensiva contra Pakistán y aseguró haber matado a 55 soldados paquistaníes, además de capturar dos bases y 19 puestos en la Línea Durand.

El actual enfrentamiento se produce tras los bombardeos ejecutados por Pakistán la semana pasada, que dejaron al menos 17 muertos. Kabul afirmó que las víctimas eran civiles, mientras Islamabad defendió que la operación iba dirigida contra insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), al que acusa de utilizar territorio afgano como base.

Pakistán atraviesa un pico de violencia interna, con ataques armados en las zonas fronterizas que han aumentado desde que los talibanes tomaron Kabul en agosto de 2021. Islamabad acusa al régimen afgano de dar refugio a grupos terroristas, mientras los talibanes rechazan esas acusaciones y denuncian violaciones a su soberanía.