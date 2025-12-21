Dice el senador Antonio Marte que diciembre tiene que desaparecer porque hay que dar demasiado. ¿Acaso no lo hace el que quiere y puede?

Halagador el piropo de la embajadora Leah Francis Campos al decir que se siente bendecida de servir aquí a su país. Mejor dejarlo ahí para no dañarlo.

Por los factores que se conjugan, la crisis electoral en Honduras es otro nubarrón que se forma en América Latina. ¿De acuerdo?

El semanario Camino se la pone dura al Gobierno y el PRM al decir que la gente se hartó de tanto oír hablar de transparencia. ¿Nada más?

El exsenador Rafael Calderón no consiguió que se le separara del expediente del caso Calamar. Pero tampoco se trata de un revés.

Una nación de moda. El nuevo arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, resalta sus muchos amigos dominicanos. ¿Qué les parece?

La inversión de 4,900 millones de pesos para la elaboración de la nueva cédula ha sido más que justificada por la JCE y partidos políticos.

Los legisladores del PRM volvieron a la política al hacer uso de su mayoría para sancionar el presupuesto de 2026. Y que digan lo que quieran.