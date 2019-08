SANTO DOMINGO.- Güira, acordeón y tambora sonaron al unísono. Los acordes se expandieron por todos los rincones, viajaron por los pasillos:

Estalló el merengue, alegre y vigoroso, pleno, mientras la delegación de boxeo de República Dominicana caminaba hacia migración, de regreso a casa, luego de cumplirle a la patria con orgullo y dignidad.

Los púgiles quisqueyanos obtuvieron seis medallas en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú (un oro, dos plata y tres bronce), convirtiéndose en una de las disciplinas más exitosas, hasta el momento, de las que participan en la cita deportiva internacional.

Los pesistas dominicanos le superaron al lograr seis preseas (una de oro, tres de plata y dos de bronce).

“De verdad que me siento muy bien por poder traerle este triunfo a la República Dominicana, estoy más que orgulloso por mis compañeros”, declaró a su llegada al aeropuerto de Punta Cana, Rodrigo Marte, quien obtuvo la medalla de oro en los 52 kilos.

“Ciertamente cumplí un sueño. Escuchar el himno dominicano en tierras extranjeras era un sueño que tenía desde que empecé este deporte”, agregó.

“Fuimos a traer el oro pero no se pudo, todos vieron como fue esa pelea y me siento conforme porque la plata era lo que me tocaba. Este premio yo se lo dedico a mi familia, a mi barrio Catanga y a todas las autoridades deportivas que me han dado la mano en momentos difíciles, dijo por su lado, Leonel de los Santos. uno de los dos medallistas de plata.

La otra presea plateada la obtuvo Rohan Polanco, quien dijo sentirse orgulloso de su actuación en los Juegos.

“Sabía que sería una pelea difícil, dí todo lo que pude pero él fue mejor”, dijo sobre Roniel Iglesias Sotolongo, de Cuba, quien le venció por el oro en los 69 kilos (welter).

Marte, De los Santos y Polanco llegaron ayer acompañados por los medallistas de bronce María Moronta, en los 64-69 kilos; Alexy de la Cruz, en los 56 kilos, y Miguelina Hernández, en los 48-51; así como por los técnicos y el delegado Héctor García, presidente de la Asociación de Boxeo del Distrito Nacional.