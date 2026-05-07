SAN DIEGO.-El receptor de los Padres, Luis Campusano, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo, y Rodolfo Durán, de 28 años, ha sido llamado para hacer su debut en las Grandes Ligas el jueves por la noche.

San Diego también transfirió al lanzador derecho Joe Musgrove a la lista de lesionados de 60 días, ya que su recuperación de la cirugía Tommy John sigue siendo más lenta de lo esperado.

Campusano recibió un pelotazo en el pie el martes. El veterano receptor suplente había tenido un comienzo impresionante esta temporada , con un promedio de bateo de .288 y un OPS de .958 junto a Freddy Fermín.