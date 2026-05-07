SAN DIEGO.-El receptor de los Padres, Luis Campusano, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo, y Rodolfo Durán, de 28 años, ha sido llamado para hacer su debut en las Grandes Ligas el jueves por la noche.
San Diego también transfirió al lanzador derecho Joe Musgrove a la lista de lesionados de 60 días, ya que su recuperación de la cirugía Tommy John sigue siendo más lenta de lo esperado.
Campusano recibió un pelotazo en el pie el martes. El veterano receptor suplente había tenido un comienzo impresionante esta temporada , con un promedio de bateo de .288 y un OPS de .958 junto a Freddy Fermín.
“Solo tiene una pequeña fractura en el dedo gordo del pie”, dijo el mánager de los Padres, Craig Stammen.
“Es una de esas cosas con las que podría jugar, dependiendo de su tolerancia al dolor y demás. Creo que será mejor que se recupere durante su tiempo en la lista de lesionados en lugar de intentar jugar con algo así”.
La lesión le permite a Durán llegar a las Grandes Ligas por primera vez después de una carrera en las ligas menores que comenzó en 2015.
El receptor dominicano comenzó en la organización de los Phillies y pasó un tiempo en las ligas menores con los Yankees y los Royals antes de firmar con los Padres en enero de 2025.
Por. GREG BEACHAM