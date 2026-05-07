Los Alcarrizos.– La Policía Nacional identificó como Manuel Mejía Naponuceno, alias “Cocotico”, de 29 años, al presunto delincuente que murió a tiros la tarde del jueves durante un alegado intercambio de disparos con agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), en un hecho ocurrido en el sector La Fe, del municipio Los Alcarrizos.

El presunto delincuente fue trasladado por una patrulla policial a la emergencia del Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde llegó sin signos vitales y con múltiples impactos de bala, de acuerdo con reportes médicos.

Personal del centro de salud indicó que los agentes dejaron el cadáver en el área de emergencias y se retiraron del lugar sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

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De manera preliminar, las autoridades señalaron que Mejía Naponuceno era activamente buscado mediante varias órdenes de arresto, vinculado a distintos hechos delictivos registrados en sectores de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

El suceso ha generado inquietud entre residentes de La Fe, quienes aseguran que en la zona se han incrementado los episodios de violencia y enfrentamientos en los últimos meses.