Brenda Castillo: “Me siento privilegiada”

El pasado domingo el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias se quería caer ante la vibrante emoción de unos 4 mil fanáticos, y no necesariamente por el título alcanzado por las Reinas del Caribe.

El éxtasis del público no era para menos, ya que se trataba de la noche de la libero Brenda Castillo, a quien estuvo dedicada la cuarta versión de la Copa Panamericana Final Six.

El ensordecedor ruido de las cornetas se hizo sentir en toda la arena, cuando se escuchó en la bocina interna el nombre de Brenda, mientras esta caminaba hasta un costado de la cancha para ser reconocida.

En medio de una gran ovación y los aplausos de cada integrante de las Reinas del Caribe, la considerada mejor libero del mundo vivió un momento muy emotivo.

Brenda recibió un reconocimiento por la Norceca, así como por su equipo las Reinas del Caribe, previo al partido final del Campeonato Panamericano Final Six, disputado entre dominicanas y estadounidenses.

“Me siento privilegiada. Siento que el sacrificio que hago cada día lo merece”, manifestó la estelar jugadora dominicana.

Compañeras

Pese a no jugar en este Final Six, Brenda saludó a cada una de las integrantes de las Reinas del Caribe, con la misma efusividad y chispa con la que acostumbra hacerlo cuando está accionando con el equipo.

Al valorar la entrega de una placa de reconocimiento por parte de su selección, Brenda señaló: “Recibir esta placa de manos de mis compañeras vale mucho. Ellas son mis hermanas porque pasamos mucho tiempo juntas y me siento agradecida de este momento”.

La fanaticada

Durante la emotiva ceremonia, el sonar de las cornetas era incesante, al igual que los aplausos. Era como una especie de tributo de los fanáticos a una de las más aclamadas atletas dominicanas.

“Es difícil explicar todo esto, porque siempre estoy en cancha, pero de verdad que me siento contenta por la acogida”, expresó Brenda sobre la algarabía del público.

Saludable

La veterana jugadora despejó toda duda de lesión, al decir que se encuentra en buen estado de salud, por ausentarse del equipo en los dos últimos torneos, incluyendo la Liga de Naciones.

Explicó que se encontraba en Italia con el club Vero Volley Milano, organización a la que pertenece profesionalmente.

“Llegué al país hace un mes y medio, pero ya estoy entrenando con la selección, porque nuestra prioridad son los Juegos Olímpicos”, indicó Castillo.

La frase

“Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento en mi país”.

Brenda Castillo,

Libero de las Reinas del Caribe