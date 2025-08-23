Con suma facilidad las Reinas del Caribe demostraron su poderío y su estirpe mundialista al vencer 3 sets por 0 a su similar de Colombia en el inicio del Campeonato Mundial de Voleibol que se desarrolla en Chiang, Mai, Tailandia.

El equipo dominicano blanqueó a Colombia (25-15, 25-18 y 25-13), en el encuentro correspondiente al grupo F.

Gaila González y Camila de la Rosa celebran un punto para Las Reinas del Caribe ante Colombia

Mantiene dominio

Las Reinas venían de ganar hace dos semanas de forma invicta en la Copa Panamericana de Voleibol, en la cual vencieron al equipo de Colombia en el partido final por la medalla de oro.

Brayelin y Gaila

El ataque de las ganadoras fue guiado por la capitana del equipo, Brayelin Martínez, quien lució superba en el ataque al lograr 20 puntos.

Fue secundada por Gaila González quien colaboró con 13 unidades. Mientras que Yonkaira Peña anotó ocho y Jineirys Martínez aportó siete unidades.

Brayelin Martínez lidera el ataque de Las Reinas del Caribe con 20 puntos en el partido

Otra jugadora clave en el triunfo dominicano fue Camila de la Rosa, quien tuvo un buen desempeño en las acomodadas.

Amplio dominio

En las estadísticas del choque, las dominicanas dominaron ampliamente la columna de ataques con una relación 46-26.

Superaron a Colombia 6-3 en los servicios y en el bloqueo 11-8.

Por Colombia

Por el equipo suramericano, brillaron a la ofensiva Ana Karina Olaya con 11 puntos y Laura Pascua con nueve tantos.

Toca madrugar

El equipo dominicano, número 10 del mundo, regresará a la cancha este lunes 25 de agosto a las cinco de la madrugada (5:00 am) cuando se enfrenten al conjunto de México, número 24 en el ranking mundial de la FIVB, en busca de su segundo triunfo en el Mundial.

El más difícil

El partido más complicado para las Reinas del Caribe será el próximo martes 27 a las 8:30 de la mañana (hora local) frente al equipo de China, número cinco del ranking mundial.