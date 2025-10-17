Brigitte Bardot Sale del Hospital en Saint-Tropez

París.– La actriz francesa Brigitte Bardot, de 91 años, salió del hospital este viernes por la tarde y se encuentra en su casa de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, informaron fuentes de su entorno al periódico local Var-matin.

La actriz había estado ingresada en el hospital Saint-Jean de Tolón (sureste de Francia) desde hacía tres semanas por una intervención quirúrgica, según las informaciones filtradas a la prensa, y la noticia, que salió a la luz este viernes, había despertado una fuerte preocupación en su país.

Las fuentes consultadas por Var-matin relacionaron la hospitalización con un «cierto estado de debilidad tras un verano canicular difícil«.

En septiembre de este año, presentó un libro escrito a mano, titulado ‘Mon BBcédaire‘, que su editorial, Fayard, presentó como «una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia».

La intérprete de películas como ‘Le Mépris‘ (1963, Jean-Luc Godard) y comprometida defensora de los animales también había publicado unas memorias en 1996, ‘Initiales BB‘.