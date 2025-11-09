Santo Domingo.– La Navidad se viste de color, y esta temporada las tendencias apuestan por una mezcla entre lo clásico y lo moderno. Los tonos tradicionales como el rojo vino, el verde esmeralda y el dorado siguen siendo protagonistas, pero llegan acompañados de nuevas propuestas que aportan frescura y sofisticación a los looks festivos.

El plateado metálico, el champán y los tonos perla se imponen como los favoritos para quienes buscan un estilo más luminoso y elegante. Según expertos en moda, estos colores reflejan el espíritu de celebración y aportan un aire de glamour ideal para cenas, fiestas y eventos de fin de año.

Asimismo, el azul noche y el negro satinado se posicionan como alternativas modernas y versátiles, perfectas para quienes prefieren una elegancia discreta pero impactante. Las texturas brillantes, el terciopelo y las lentejuelas continúan en auge, evocando la magia y el brillo característicos de la época.

Brillar con estilo

Los estilistas recomiendan combinar estos tonos con accesorios metálicos o detalles en contraste para lograr un equilibrio entre lo festivo y lo sofisticado. En el caso de los hombres, los blazers en tonos borgoña, verde oscuro o gris con acentos dorados marcan la pauta para un look distinguido.

Esta Navidad, la tendencia es brillar con estilo, apostando por colores que transmiten alegría, esperanza y elegancia, en una temporada que invita a celebrar la vida y el reencuentro.