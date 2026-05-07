El cantante y compositor Bruno Mars sorprendió a sus seguidores al anunciar en su cuenta oficial de Instagram el estreno de “Lo Arriesgo Todo”, la versión en español de su tema “Risk It All”.

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“Lo Arriesgo Todo Esta noche a la medianoche ET. Reserva la edición limitada en disco vinilo de 7 pulgadas en el enlace de mi perfil”, escribió el artista junto a la publicación.

El intérprete también compartió el mensaje en inglés, confirmando que el lanzamiento estará disponible desde la medianoche, hora del Este de Estados Unidos, y que contará con una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas para preventa.