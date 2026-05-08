Familiares y allegados de la adolescente Issamar Paredes, de 14 años, han iniciado un llamado de solidaridad para ayudar a costear su tratamiento médico tras ser diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la sangre.

De acuerdo con la información compartida en una campaña de apoyo, la joven necesita con urgencia donantes de sangre, plaquetas y recursos económicos para la realización de estudios médicos y otros gastos relacionados con su proceso de salud.

“Cada gota de tu ayuda puede salvar su vida. Tu solidaridad es su esperanza”, expresa el mensaje difundido en redes sociales para motivar a las personas a colaborar con la causa.

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Quienes deseen aportar económicamente pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta bancaria:

Banco: Banreservas

Número de cuenta: 9602281708

Nombre: Yohanna Encarnación Portes

Cédula: 223-0013067-5

Los familiares también exhortaron a compartir la publicación para que el caso llegue a más personas y así aumentar las posibilidades de recibir apoyo para la adolescente.

La leucemia linfoblástica aguda es un cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, y suele requerir tratamientos prolongados, transfusiones y seguimiento médico constante.