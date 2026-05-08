The Wedding Event arriba a su segunda edición

Santo Domingo.- La segunda edición de The Wedding Event quedó inaugurada con una noche donde la moda, la creatividad y la elegancia marcaron el inicio de tres días dedicados a la industria de bodas en República Dominicana.

El acto de apertura, realizado en el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, tuvo como protagonistas los desfiles de Ariel Encarnación y Leonardo Fifth Avenue, quienes presentaron propuestas enfocadas en la sofisticación contemporánea y las nuevas tendencias para novios y acompañantes.

Dentro de las colecciones presentadas estuvo “Atadura Sagrada”, de Ariel Encarnación, una propuesta que rompe con la visión tradicional de la novia para dar paso a una mujer auténtica, consciente y segura de sí misma. La colección destacó por sus tonos blancos y cremas, tejidos artesanales, detalles de perlas y acentos dorados, en piezas cargadas de simbolismo y feminidad.

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La apertura también incluyó un reconocimiento especial del periódico Listín Diario al productor Sócrates McKinney, por sus aportes al desarrollo y fortalecimiento de la moda dominicana y su respaldo constante a las plataformas creativas del país.

La velada concluyó con una presentación musical íntima del cantautor Jandy Feliz, quien aportó un ambiente cálido y emotivo a la primera noche del evento.

Durante este fin de semana, The Wedding Event continuará con una agenda de charlas, paneles y masterclasses enfocadas en tendencias, decoración, bienestar, diseño y experiencias nupciales. Entre los invitados figuran especialistas como Claudia Penzo, Alexander Bellone, Elaine Féliz, Erika Suárez y Hugo Ávila.

Además, el evento contará con nuevas presentaciones de moda y diseño a cargo de Giannina Azar, Manuel Febrillet, Génesis Ruíz y otras figuras del sector creativo.