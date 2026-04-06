Santo Domingo. -El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) aseguró que su decisión de recuperar las aceras y otros espacios de las avenidas Duarte y París está respaldada por las asociaciones de buhoneros de esas arterias comerciales.

El director de Espacios Públicos, teniente coronel José Aníbal Sanz, afirmó que esas acciones son respaldadas por las asociaciones de Buhoneros de la avenida París (ASOBUPA), Paseo Comercial Duarte (ASOPACODU) y de Buhoneros de la Calle París y Zonas Aledañas (ASOBUJOMA).

Dijo que esas entidades expresaron públicamente el respaldo a los operativos de desalojo.

Explicó que Martina Pimental, presidenta de la Asociación de Buhoneros de la avenida París, emitió un comunicado para respaldar las acciones de la alcaldía del Distrito Nacional.

Pimental dijo que esas acciones están dirigidas a “ordenar y recuperar zonas que por años han sido utilizadas de forma indebida”.

“Valoramos que se esté trabajando para establecer reglas más claras y un uso adecuado del espacio común, en beneficio de todos”, indicó.

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Faustina Díaz, presidenta de la Asociación de Buhoneros del Paseo Comercial Duarte, consideró oportunos los operativos para “establecer condiciones más equitativas, seguras y sostenibles para todos los actores que conviven en este entorno”.

“Resaltamos el liderazgo, la decisión y la constancia de la alcaldesa Carolina Mejía en la implementación de estas acciones, enfocadas en recuperar el espacio común y mejorar la dinámica urbana”, añade el comunicado.

Buhoneros

Víctor Manuel Velázquez, presidente de la Asociación de Buhoneros de la Calle París y Zonas Aledañas (ASOBUJOMA), indicó su “disposición de integrarnos a este proceso, promoviendo el cumplimiento de las disposiciones y la organización de nuestras actividades”, apuntó.

El teniente coronel José Aníbal Sanz, aseguró que los comercios intervenidos “eran de comercios irregulares, tales como vendedores informales y bancas ilegales que afectaban las avenidas y las aceras”

Además, indicó que en su gran mayoría estas ocupaciones eran operadas por extranjeros en condición migratoria irregular.

Indicó que esas iniciativas son parte del compromiso de la alcaldesa Carolina Mejía para recuperar espacio público.