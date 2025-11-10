SANTO DOMINGO.- En busca de prevenir los hechos criminales en la población y fortalecer la seguridad ciudadana la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió un equipo de técnicos de la Universidad y la Fiscalía de la República de Chile.

La iniciativa busca implementar una Unidad de Análisis de la Criminalidad y Gestión en el país que aproveche el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías para prevenir los hechos delictivos.

Reynoso y su equipo sostuvieron encuentros de trabajo con la delegación, integrada por Richard Weber, experto en minería de datos, optimización y computación suave de la Universidad de Chile, y Valentina Reyes y Rodrigo Nanjari, del Ministerio Público de esa nación suramericana.

En las reuniones participaron los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Osvaldo Bonilla Hiraldo, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos.

El grupo de expertos forma parte del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO), un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo asistir técnicamente a países de Latinoamérica en el reforzamiento del Estado de derecho y la seguridad ciudadana.

Los equipos de trabajo abordaron asuntos relativos a la creación de la Unidad de Análisis Criminal (UAC), sus objetivos, personal y recursos. Además, conocieron la situación estratégica, técnica y humana del Ministerio Público, así como las necesidades y expectativas puestas en materia de las nuevas tecnologías y sobre el calendario de trabajo que desarrollarán.

Los técnicos elaboran un informe diagnóstico y de recomendaciones sobre las funciones reales de la UAC, perspectivas de evolución, perfiles del equipo que integra ese órgano, funciones, estructura y modo de trabajo, así como los recursos que serían necesarios.

Esta etapa incluirá un calendario de tiempos de desarrollo, primeros pasos, tecnología a comprar, formación y especialización de personal, además de que definirá las necesidades internas. Se incluirá también todo elemento que el equipo de experto considere relevante y necesario.

El análisis criminal aprovechando las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) tiene como objetivo evaluar los avances y necesidades de la Unidad de Análisis Criminal. Además, establecer las perspectivas de trabajo y necesidades de personal, así como los perfiles del equipo de fiscales y técnicos.

En una reunión con la Dirección General de Persecución se conocieron los avances en digitalización del Ministerio Público, capacidades y tecnología actual de la institución y sobre las necesidades de personal, equipamiento, financiación para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de trabajo apoyados en nuevas tecnologías.

La agenda también incluye el intercambio sobre las primeras impresiones de terreno sobre la Unidad de Análisis Criminal y el desarrollo de las herramientas tecnológicas adecuadas para el contexto local.

El grupo también participa en un encuentro en el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), con la finalidad de conocer la currícula de especialización y formación de personal y el análisis de la posibilidad de desarrollar especialización técnica en desarrollo y mantenimiento de sistemas de IA.