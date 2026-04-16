“Amor & Droga”, el primer álbum musical Tokischa

Santo Domingo .– La cantante urbana dominicana nominada al Latin Grammy, Tokischa, acaba de lanzar el álbum debut “Amor & Droga”, un proyecto de 17 temas que se posiciona como el más íntimo de su carrera y marca un punto de inflexión tanto en lo artístico como en lo personal.
Como parte de su lanzamiento, Tokischa realizó un listening party en Nueva York, donde compartió de manera anticipada el proyecto con fanáticos y figuras clave de la industria, en una puesta en escena impactante que comenzó a generar conversación incluso antes de su estreno oficial.
En “Amor & Droga”, la artista se adentra en las emociones más intensas del amor, explorando su lado más oscuro: ese que puede volverse adictivo, casi como una sustancia. A lo largo del álbum, Tokischa construye una narrativa donde el amor y la dependencia conviven, revelando cómo una relación tóxica puede impactar la identidad, las emociones y la percepción propia. La honestidad del proyecto ya ha sido reconocida por la crítica, destacando una calificación de 8 sobre 10 por parte de Pitchfork.
El disco transita con naturalidad entre géneros como R&B, dembow, reguetón y rap, reafirmando la versatilidad de la artista. Entre sus colaboraciones destacan “Mono” junto a Kase.O, “Celos” con Bulin, “Surfboard” con Skrillex y “Mi Novio” con Diplo. Los sencillos “Celos” y “Surfboard”, previamente lanzados, ya acumulan miles de reproducciones en plataformas digitales, anticipando la recepción del álbum.
Lista de canciones de “Amor & Droga”:
MI NOVIO
SURFBOARD
MONO (feat. KASE.O)
CELOS
VACÍA
PERREO LLORANDO
BANDA
7PM INTERLUDE
DIVA Y DEPRESIVA
HEROÍNA
¿QUÉ ES EL AMOR?
DROGA DE DISEÑADOR
LOLA
MIAMI
MOTO
SU FRIDA
NANI
El focus track, “Perreo Llorando”, llega acompañado de su video oficial y retrata una escena tan cotidiana como emocional: salir a bailar después de una ruptura para intentar distraerse, aunque por dentro el duelo siga presente.
Concebido como una obra para escucharse de principio a fin, el álbum propone un recorrido emocional donde cada tema funciona como un capítulo distinto, transitando desde momentos de oscuridad hasta una sensación de sanación.
Con “Amor & Droga”, Tokischa no solo presenta su primer álbum, sino que reafirma su identidad artística con una propuesta honesta, frontal y sin concesiones, consolidándose como una de las voces más auténticas y provocadoras de la música latina actual.
“Amor & Droga” ya está disponible en todas las plataformas digitales.