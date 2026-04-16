Kirk Acevedo revela crisis en Hollywood: tuvo que vender su casa por falta de trabajo

California.– Kirk Acevedo, conocido por sus papeles en producciones como Agents of S.H.I.E.L.D. y Arrow, reveló que atravesó serias dificultades económicas en los últimos años debido a la falta de oportunidades laborales en Hollywood, al punto de verse obligado a vender su casa para poder sostenerse financieramente.

Crisis laboral en Hollywood

Durante su participación en el pódcast An Actor Despairs, el actor explicó que la industria del entretenimiento ha cambiado drásticamente desde la pandemia, afectando especialmente a lo que él llama la “clase media” de actores, quienes antes podían mantener una estabilidad laboral con proyectos constantes, pero ahora enfrentan una competencia mucho más intensa.

Acevedo señaló que el aumento de actores de alto perfil en la televisión ha reducido significativamente las oportunidades para intérpretes de su nivel. Según explicó, figuras del cine, incluidos ganadores y nominados al Óscar, han migrado a producciones televisivas debido a la disminución de grandes estrenos en la pantalla grande, lo que ha elevado la competencia por los mismos roles.

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Estoy compitiendo con ganadores del Óscar”, expresó el actor al detallar cómo muchas veces queda entre los finalistas para un papel, pero termina siendo descartado en favor de nombres más reconocidos dentro de la industria.

El intérprete también relató que esta situación no es exclusiva de su caso, sino que afecta a numerosos colegas que han tenido que tomar decisiones financieras difíciles, incluyendo la venta de propiedades para poder afrontar gastos básicos ante la falta de ingresos estables.

Ingresos y competencia

Asimismo, Acevedo explicó que, incluso cuando un actor logra conseguir papeles recurrentes o participaciones especiales en televisión, los ingresos no siempre son suficientes una vez descontados impuestos, comisiones de agentes y otros gastos profesionales, lo que reduce considerablemente la ganancia neta.

El actor detalló que un modelo de trabajo basado en apariciones episódicas puede parecer rentable en cifras brutas, pero no garantiza estabilidad a largo plazo, especialmente en un mercado donde la demanda de talento ha cambiado y la oferta se ha diversificado con la llegada de grandes estrellas a plataformas de streaming.

Finalmente, Acevedo subrayó que la industria actual exige mayor adaptabilidad por parte de los actores, en un contexto donde la competencia es global y las oportunidades, más limitadas, lo que obliga a muchos profesionales a replantear su futuro dentro del entretenimiento.